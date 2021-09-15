التحريات تكشف عن تفاصيل جديدة في واقعة طعن مسن على يد نجلته بقنا

ضبطت أجهزة الأمن بمديرية أمن قنا، ربة منزل، بعد أن طعنت والدها بسبب خلافات أسرية، نتيجة حالة نفسية سيئة تمر بها.





وأصيب مسن، بجرح نافذ بالبطن، في مركز قوص، في قنا، بعد أن طعنته نجلته بسبب خلافات أسرية.





واستقبلت مستشفى قنا، حساني حسين، 63 عامًا، مصاب بطعن نافذ بالبطن، بسلاح أبيض، بعد أن طعنته نجلته بسبب خلافات أسرية، نتيجة حالة نفسية تمر بها، حيث بدأت الواقعة بمشاجرة كلامية، تطورت إلى أن استلت سلاح أبيض، وطعنته في بطنه.





التحريات تكشف التفاصيل

وأوضحت التحريات الأولية، أن السبب وراء الواقعة، هو الحالة النفسية السيئة التي تعاني منها الفتاة، لعدم انفصالها عن زوجها، ولذلك فهي دائمة المشاكل مع والدها، وخلال مناقشة إحدى الأمور الأسرية، بدأت مشادة كلامية بينهما، تطورت إلى أنها أمسكت بسلاح أبيض، سكين، ولم تشعر إلا وأن طعنت والدها، وجرى نقله إلى المستشفى.



