الترجي: لا توجد مشكلة في توقيع النقاز للزمالك.. ونشكرهم على موقف بن غيث

أوضح محمد العروسي محامي نادي الترجي التونسي، إن حمدي النقاز كان معارا للفريق، وأنه عندما طلب الرحيل لم تحدث أي مشكلة.









العروسي: لسنا طرف في انتقال النقاز إلى الزمالك

وقال محامي نادي الترجي في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع عبر قناة الحياة، إن علاقة الترجي بالزمالك أخوية ولسنا طرف في انتقال النقاز للزمالك.





وتابع: "نشكر الزمالك لأنه قرر عدم التفاوض مع أي لاعب هناك مشكلة بينه وبين الترجي، وسنرسل لهم خطاب بسبب رؤوف بن غيث".





جدير بالذكر أن مسئولى حصلوا على توقيع حمدي النقاز لاعب الترجي التونسي لمدة ثلاث مواسم مقبلة، في المقابل رفضوا الحصول على خدمات رؤوف غيث بعد معرفتهم بأزمته مع مسئولى الترجي خلال الفترة الماضية.



