Advertisements

في عيد ميلاد يوسف الشريف.. تفاصيل قصة الحب التي نشأت بينه وبين زوجته إنجي علاء

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 01:44 ص
يوسف الشريف وزوجته
يوسف الشريف وزوجته

احتفل أمس الفنان يوسف الشريف، بعيد ميلاده، ويعد الشريف واحداً من أهم النجوم الموجودة حالياً في الوسط الفني، حيث إنه قدم العديد من الأعمال الفنية المميزة سواء في التليفزيون أو السينما.

في هذا التقرير نرصد لكم قصة حب يوسف الشريف.
 
كانت إنجي علاء وهى زوجة يوسف الشريف حالياً، رئيسة تحرير لإحدى المجلات التي تصدر باللغة الإنجليزية، وذهبت لإجراء حوار مع يوسف الشريف بعد عرض فيلم "هي فوضى"، وكان ذلك الحوار أول لقاء بينهما، ووقع يوسف في حبها من النظرة الأولى.

 في بداية الحوار شك يوسف في قدرات إنجي الصحفية نظرًا لصغر سنها، ولكنها استطاعت أن تثبت له عكس توقعاته من خلال ثقافتها وحسن تصرفها ولباقتها في الحديث، وكان أول انطباع أخذته إنجي عن يوسف جيد جدًا، حيث رأت أنه شخص محترم ومثقف جدًا.

ويشاء القدر ويجتمعان مرة أخرى معًا في إحدى المناسبات، وبعد تبادلهما للحديث طلب يوسف الزواج من إنجي. و أنجبت إنجي من يوسف ثلاثة أبناء، هم: عبد الله، عبد الرحمن، وجنى.

الكلمات المفتاحية

يوسف الشريف ممثل قصة حب بروفايل النجوم انجي علاء

أخبار تهمك

رغم دخول الأهلي.. بيراميدز يضم صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعة

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

منذ يوم

عاجل.. إصابة 15 شخصا في حادثي تصادم بالبحيرة (أسماء)

منذ أقل من ساعة

شريف عامر يعرض تسجيلا صوتيا للنصب على عميل أحد البنوك (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يتمرد على الفريق

منذ ساعتين و 5 دقيقة

عاجل.. الكشف عن حجم إصابة نجم الأهلي

منذ ساعتين و 12 دقيقة

أول تعليق من مدرب بايرن ميونيخ بعد سحق برشلونة بالثلاثة

منذ ساعتين و 25 دقيقة

عاجل ورسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. الأهلي يجدد عقد "كامبوس" 4 مواسم

منذ ساعة و نصف

نجم الأهلي على رادار بيراميدز

منذ ساعتين

أول تعليق من كومان بعد خسارة برشلونة القاسية أمام البايرن

منذ ساعتين

عاجل.. تصريح ناري من أبو تريكة بعد خسارة برشلونة المهينة أمام بايرن ميونيخ

منذ ساعتين و 22 دقيقة

بيكيه يعلق على سقوط برشلونة المدوي أمام بايرن ميونخ

منذ ساعتين و 49 دقيقة

لجنة التظلمات تفجر مفاجأة جديدة بشأن تخفيف عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 3 ساعات

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعة

بديل دونجا.. الزمالك يحصل على موافقة صفقة جديدة

منذ ساعة و نصف

موضوعات متعلقة

يوسف الشريف يحتفل بعيد ميلاده مع زوجته (صورة)

إنجي علاء تحتفل بعيد ميلاد زوجها يوسف الشريف (صور)

تعرف على رسالة يوسف الشريف لزوجته في عيد ميلادها

يوسف الشريف يوجه رسالة لزوجته احتفالا بعيد ميلادها

"كل سنة وإنتي أحلى زوجة".. يوسف الشريف يحتفل بعيد ميلاد زوجته

يوسف الشريف يحتفل بعيد ميلاد ابنيه بهذه الطريقة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
01:15 ص

عاجل.. إصابة 15 شخصا في حادثي تصادم بالبحيرة (أسماء)

عاجل.. تصريح ناري من أبو تريكة بعد خسارة برشلونة المهينة أمام بايرن ميونيخ

11:41 م

عاجل.. نجم الزمالك يتمرد على الفريق

11:58 م

شريف عامر يعرض تسجيلا صوتيا للنصب على عميل أحد البنوك (فيديو)

10:38 م

أول تعليق من كومان بعد خسارة برشلونة القاسية أمام البايرن

12:00 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements