في عيد ميلاد يوسف الشريف.. تفاصيل قصة الحب التي نشأت بينه وبين زوجته إنجي علاء





احتفل أمس الفنان يوسف الشريف، بعيد ميلاده، ويعد الشريف واحداً من أهم النجوم الموجودة حالياً في الوسط الفني، حيث إنه قدم العديد من الأعمال الفنية المميزة سواء في التليفزيون أو السينما.





في هذا التقرير نرصد لكم قصة حب يوسف الشريف.

كانت إنجي علاء وهى زوجة يوسف الشريف حالياً، رئيسة تحرير لإحدى المجلات التي تصدر باللغة الإنجليزية، وذهبت لإجراء حوار مع يوسف الشريف بعد عرض فيلم "هي فوضى"، وكان ذلك الحوار أول لقاء بينهما، ووقع يوسف في حبها من النظرة الأولى.





في بداية الحوار شك يوسف في قدرات إنجي الصحفية نظرًا لصغر سنها، ولكنها استطاعت أن تثبت له عكس توقعاته من خلال ثقافتها وحسن تصرفها ولباقتها في الحديث، وكان أول انطباع أخذته إنجي عن يوسف جيد جدًا، حيث رأت أنه شخص محترم ومثقف جدًا.



