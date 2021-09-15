تشكيل إنتر ميلان المتوقع ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

يترقب عشاق الكرة العالمية موعد انطلاق مباراة انتر ميلان الإيطالي ضد ريال مدريد الإسباني ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.





تعرف على تشكيل بطل ايطاليا ضد ريال مدريد في الأبطال

ومن المقرر أن تنطلق المباراة بحلول الساعة التاسعة مساء اليوم الأربعاء الموافق 15 من شهر سبتمبر الجاري على ملعب "سان سيرو" معقل النيراتزورى.





ويتواجد الانتر في المجموعة الرابعة والتي تضم كلا من ريال مدريد الإسباني وشاختار دونيتسك الأوكراني وشيريف تيراسبول المولدوفي.





ومن المتوقع أن يبدأ الإيطالي سيميوني انزاجي اللقاء بالتشكيل التالي:





حراسة المرمى: هاندانوفيتش





خط الدفاع: ميلان سكرينيار – ستيفان دي فري – ديماركو.





خط الوسط: نيكولا باريلا – بروزوفيتش – هاكان كالهانجولو – دارميان – إيفان بيريسيتش.





بينما في خط الهجوم: إيدين دزيكو – لاوتارو مارتينيز.





أعلنت قنوات بي إن سبورت عن إذاعة اللقاء عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium.



