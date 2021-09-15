رضوى جودة تكشف لـ"الفجر الفني" عن أعمالها الفنية الجديدة









أعربت الفنانة رضوي جودة عن سعادتها الشديدة، بالمشاركة في مسلسل "وراء كل باب"، مشيرة إلى أن ردود أفعال الجمهور على شخصيتها جاءت إيجابية وجيدة.





كما كشفت رضوي جودة ل"الفجر الفني"، عن الأعمال الفنية التي تستعد لها خلال الفترة المقبلة، حيث قالت"انتهيت من تصوير دوري في مسلسل ورق التوت، وسوف يتعرض قريباً، ومسلسل الحرير المخملى".







