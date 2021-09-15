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رضوى جودة تكشف لـ"الفجر الفني" عن أعمالها الفنية الجديدة
الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 01:59 ص
ولاء عبد الناصر
أعربت الفنانة رضوي جودة عن سعادتها الشديدة، بالمشاركة في مسلسل "وراء كل باب"، مشيرة إلى أن ردود أفعال الجمهور على شخصيتها جاءت إيجابية وجيدة.
كما كشفت رضوي جودة ل"الفجر الفني"، عن الأعمال الفنية التي تستعد لها خلال الفترة المقبلة، حيث قالت"انتهيت من تصوير دوري في مسلسل ورق التوت، وسوف يتعرض قريباً، ومسلسل الحرير المخملى".
يذكر أن مسلسل "ورا كل باب" من إنتاج شركة سينرجي، وفكرة الكاتب يسري الفخراني، ويعتمد على حكايات منفصلة متصلة كل حكاية مكونة من خمس حلقات بأبطال ومؤلف ومخرج مختلفين، وتعرض على مدار أسبوع، وتدور الحكايات في إطار اجتماعي من داخل البيوت المصرية.