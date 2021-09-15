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سلاف فواخرجي تخطف الأنظار فى أحدث جلسة تصويرية لها
الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 02:15 ص
شاركت الفنانة السورية سلاف فواخرجي متابعيها، وجمهورها صورة جديدة لها عبر حسابها علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت سُلاف فواخرجي بإطلالة كاجوال، مرتدية تيشيرت أنيقًا باللون الأصفر، واعتمدت على مكياج جريء أبرز جمال ملامحها، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.
وكانت قد أعلنت الفنانة السورية سلاف فواخرجي، انتهاء تصوير الجزء الثاني من مسلسل "الكندوش".
مسلسل "الكندوش 2" بطولة النجوم: أيمن زيدان، سلاف فواخرجي، سامية الجزائري، صباح الجزائري، شكران مرتجى، كندة حنا، ومن إخراج سمير حسين.