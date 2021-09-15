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إيمي سمير غانم لا تزال تعاني من فقد والديها

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 02:32 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر


أعربت الفنانة إيمي سمير غانم، عن حزنها الشديد  لرحيل والدها الفنان الكبير سمير غانم، وأيضا والدتها الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، بعد نحو شهر ونصف من وفاتها، متأثرة بتوابع فيروس كورونا.

ونشرت إيمى، عبر ستورى حسابها على انستجرام، صورة لوالدها ووالدتها سمير ودلال، معبرة عن حزنها بوضع الرموز التعبيرية البكاء والقلب المكسور.



وكان قد وجه الفنان حسن الرداد، رسالة دعم إلى زوجته الفنانة ايمى سمير غانم، يواسيها فيها على فقدان والديها النجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، ونشر حسن الرداد صور تجمعه بزوجته إيمى، على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، وعلق عليها: "مافيش أصعب من فقدان أعز الناس لأى حد، وفقدان الأب والأم مرة واحدة أصعب صدمة ممكن الواحد يتعرض لها فى حياته".

وتابع الرداد: "لازم يصبرك عشق الجمهور لوالدك النجم الكبير اللى عشقته ملايين الناس فى الوطن العربى كله ووالدتك الفاضلة اللى أعمالها فى الخير ومساعدتها لكل محتاج يشهد عليها كل الناس، إن شاء الله يا حبيبتى ربنا يصبرك وترجع ضحكتك الحلوة تانى تنور الدنيا وترجعى لشغلك وجمهورك الكبير المحترم يا أحلى زوجة وأجمد كوميديانه فى مصر كلها

الكلمات المفتاحية

وفاة بكورونا كورونا دنيا سمير غانم دلال عبد العزيز ايمي سمير غانم

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