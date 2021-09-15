إيمي سمير غانم لا تزال تعاني من فقد والديها









أعربت الفنانة إيمي سمير غانم، عن حزنها الشديد لرحيل والدها الفنان الكبير سمير غانم، وأيضا والدتها الفنانة الكبيرة دلال عبد العزيز، بعد نحو شهر ونصف من وفاتها، متأثرة بتوابع فيروس كورونا.





ونشرت إيمى، عبر ستورى حسابها على انستجرام، صورة لوالدها ووالدتها سمير ودلال، معبرة عن حزنها بوضع الرموز التعبيرية البكاء والقلب المكسور.













وكان قد وجه الفنان حسن الرداد، رسالة دعم إلى زوجته الفنانة ايمى سمير غانم، يواسيها فيها على فقدان والديها النجمين الراحلين سمير غانم ودلال عبد العزيز، ونشر حسن الرداد صور تجمعه بزوجته إيمى، على صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، وعلق عليها: "مافيش أصعب من فقدان أعز الناس لأى حد، وفقدان الأب والأم مرة واحدة أصعب صدمة ممكن الواحد يتعرض لها فى حياته".



