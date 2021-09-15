الإعلامي السعودي داوود الشريان يثير قلق جمهوره بأحدث ظهور



انتشرت صورة للإعلامي السعودي داود الشريان في أحدث ظهور له برفقة الممثل ناصر القصبي، خلال مشاركتهما في احتفال محطة "ام بي سي"بعيدها الثلاثين في البرتغال.



وكان التغيّر الكبير في شكل الشريان وانخفاض وزنه بشكل ملحوظ، قد أثار قلق المتابعين وخوفهم على صحته ودفعهم إلى الانغماس في تحليل أسباب انخفاض وزنه.



فقد ذكر بعضهم أنّ الشريان خضع أخيراً لعملية تصغير المعدة، مبرراً سبب نحافته، في حين ذكر آخرون أنّ الشريان يعاني من سرطان القولون، ليؤكد المتابعون أنّه شفي منه منذ سنوات.



يذكر أنّ الشريان يعرض له حالياً على شاشة "أم بي سي" برنامج "تحدي العائلات" في حلقات مصوّرة منذ أشهر، أي قبل انخفاض وزنه، مما يؤكد فرضية خضوعه لعملية تصغير المعدة.



