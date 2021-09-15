سيف نبيل يرد على شائعات اعتقاله





ردّ المغني سيف نبيل على الأخبار التي أفادت باعتقاله من قبل الشرطة الإماراتية بسبب تعديه بالضرب على حبيبته اللبنانية.



واستخدم الفنان العراقي أسلوباً غير مباشر في نفي الأخبار المتداولة بشكل واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، فنشر في خاصية القصص المصوّرة فيديوات جمعته بالإعلامي اللبناني طوني بارود في "دبي مول".



وشوّق جمهوره في "ستوري" حسابه الرسمي على تطبيق "إنستغرام"، لحفله المرتقب ضمن فاعليات مهرجان جرش في دورته الحالية بين 22 أيلول (سبتمبر) الحالي و2 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، تحت شعار "جرش ... مزينة بالفرح"، إلى جانب الفنانين جورج وسوف، وماجدة الرومي ونجوى كرم، وحسين الديك وعمر العبداللات، وديانا كرزون، ونداء شرارة وزين عوض.



