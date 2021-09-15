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تأهيل ترع وعقد ندوات توعية.. تعرف على أهم أعمال وزارة الري في آخر 24 ساعة

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 07:15 ص
وزارة الري والموارد المائية
وزارة الري والموارد المائية
مصطفى الملاح
شهدت أجندة وزارة الموارد المائية والري، أمس الثلاثاء،العديد من الأعمال التي قامت بها الوزارة متمثلة في أجهزتها وإداراتها بمختلف المحافظات، والتي إشتملت على تأهيل العديد من الترع، وعقد عدد من الندوات والندوات التوعوية، بجانب إزالة عدد من المخالفات للتعدي على أملاك الري.

وترصد "الفجر" في التقرير التالي أبرز أعمال وزارة الموارد المائية والري اليوم وهي كالتالي:

أكدت وزارة الموارد المائية والري، أنه جاري أعمال تأهيل ترعة أبو عموري، وترعة الكوم الأخضر، زمام هندسة ري نجع حمادي بادارة رى غرب قنا، وترعة "الشباية القبلية" تحت إشراف الإدارة العامة للتوسع الأفقي والمشروعات بكفر الشيخ

كما أشارت الوزارة، إلى أنه جار تأهيل ترعة "جانبية البلامون الأولى وبوشة وترعة الشركة الجديدة وسيدي صالح" بزمام الإدارة العامة لري غرب الدقهلية، وترعة فرع 16 البرمبل زمام هندسة ري الصف بإدارة ري حلوان، ومؤكدة أنه جاري أعمال تأهيل ترع "فرع ١ ميدوم - أفوة - أشمنت"، زمام هندسة ري الواسطى تحت إشراف الإدارة العامة للتوسع الأفقي ومشروعات الري ببني سويف.

تنظيم عدد من الندوات بمحافظات " القليوبية - البحيرة - الشرقية "
كما نظمت وزارة الموارد المائية والري، عددًا من الندوات، لمناقشة تنفيذ القرار رقم 121 لسنة 2020 الخاص بتأهيل المساقي الخصوصية والتحويل للري الحديث، بجانب عقد ندوات توعوية في عددًا من المحافظات " القليوبية - البحيرة - الشرقية " والتي تهدف إلى تغيير أساليب الري المتبعة من الري بالغمر إلى الري الحديث، وذلك في إطار التعاون بين وزارات الري والزراعة والشباب والرياضة.

تنفيذ عدد من الإزالات للتعديات على أملاك الري والمجاري المائية
كما نفذت وزارة الموارد المائية والري، عددًا من الازالات للتعاديات على أملاك الري، ونهر النيل، والمجاري المائية، مؤكدة أنه تم تنفيذ 37 إزالة في نطاق محافظتي البحيرة والغربية، مشيرة إلى أنه بذلك أصبح إجمالي الإزالات التي نفذتها الوزارة للتعديات 63911 إزالة.

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