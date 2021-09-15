موعد مباراة ليفربول ضد ميلان اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

يترقب عشاق الكرة العالمية مباراة ليفربول المقبلة في المجموعة الثانية من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.





موعد مباراة ليفربول ضد ميلان في دوري أبطال أوروبا

من المقرر أن تقام مباراة ليفربول وميلان الإيطالي يوم الأربعاء 15 سبتمبر 2021 على استاد الأنفيلد معقل الريدز وذلك ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الثانية في دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.





وستقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مصر والساعة العاشرة مساء بتوقيت السعودية والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.





موقف كلا من ليفربول وميلان في الدوري

يحتل ليفربول المركز الثالث في الموسم الحالي في جدول الدوري الإنجليزي برصيد 10 نقاط حصدها من 4 مباريات، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في مباراة واحدة ويسعى الريدز في الموسم الحالي لاستعادة أمجاد البطولات والتتويج بلقب البريميرليج بالإضافة إلى بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.





في حين احتل ميلان المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي برصيد 9 نقاط حصدها من 3 مباريات خاضهما حتى الآن وفاز بهم جميعا و يسعى الروسونيري لاسعاد جماهيره والتتويج بلقب الكالتشيو بالإضافة إلى المشاركة القوية بعد غياب دام لسنوات طويلة في بطولة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي.



