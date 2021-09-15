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اللجنة الأولمبية تكشف حق الجمعية العمومية في سحب الثقة من اللجنة الثلاثية

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 02:07 ص
أحمد مجاهد
أحمد مجاهد
محمد زويد
أوضح شريف العريان الأمين العام للجنة الأولمبية، ورئيس اتحاد الخماسي الحديث، إنه من حق الجمعية العمومية لاتحاد الكرة المصري سحب الثقة من اللجنة الثلاثية.


25% من أندية الجمعية العمومية تكفى لرحيل اللجنة الثلاثية
وقال العريان في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع عبر شاشة  قناة الحياة: "سحب الثقة من اللجنة الثلاثية يتطلب موافقة 25% من الجمعية العمومية على ذلك".

وكشف الإعلامي كريم شحاتة منذ قليل، عن مستند جمع توقيعات الأندية لسحب الثقة من أحمد مجاهد رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد الكرة.

وأوضح، أن الأندية ستقوم بإرسال هذا التفويض لاتحاد الكرة لتحديد موعد اللجنة العمومية الطارئة على أن يتم تعديل اللائحة وتحديد موعد الانتخابات.

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