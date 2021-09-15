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إيمية الصياح تتحدث عن وجع لبنان في عيد الصليب

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 03:30 ص
إيميه الصباح
إيميه الصباح
لمياء علي


تحدثت الاعلامية والممثلة اللبنانية إيميه صياح عن لبنان ووجعه في عيد الصليب، وكتبت على حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الاجتماعي رسالة مؤثرة.

وعلقت: "الديانة المسيحية، السيد المسيح حمل صليبه على درب الجلجلة، صُلب ومات وقُبر وقام في اليوم الثالث.

واضافت: لمّا الإنسان يحمل وجع كبير بحياته،بقولوا "هيدا صليبه لبنان حمل بدل الوجع أوجاع، وصُلب أكتر من ١٠٠ صلبة، وكم من يهوذا مرّوا عليه (وبعدهم)! دخيلك يا رب يقوم بلدنا ويرجع بخير".

وقد لاقى منشور ايميه صياح اعجاب عدد كبير من المتابعين، الذين تمنوا أن يتخطى لبنان هذه المرحلة الصعبة والتي أتعبت الشعب اللبناني بأكمله.

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