ليلى عز العرب تفاجئ جمهورها بصورة لها من الطفولة









شاركت الفنانة ليلى عز العرب، جمهورها ومتابعيها، صور طفولتها وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.





وظهرت في صورة بالأبيض والأسود خلال فترة طفولتها، وهى تستمتع بالسباحة فى مياه البحر وتقضى إجازة الصيف مع أسرتها فى الإسكندرية، وعلقت قائلة "لولو هانم".







