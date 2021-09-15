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ليلى عز العرب تفاجئ جمهورها بصورة لها من الطفولة

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 04:21 ص
ليلى عز العرب
ليلى عز العرب


شاركت  الفنانة ليلى عز العرب، جمهورها ومتابعيها، صور طفولتها وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.

 وظهرت في صورة بالأبيض والأسود خلال فترة طفولتها، وهى تستمتع بالسباحة فى مياه البحر وتقضى إجازة الصيف مع أسرتها فى الإسكندرية، وعلقت قائلة "لولو هانم".


يذكر أن الفنانة  ليلى عز العرب، تجسد دور والدة دينا الشربينى فى أحداث فيلم "حامل اللقب" للفنان هشام ماجد ومحمد سلام، ومن المقرر أن ينطلق التصوير فى أغسطس المقبل، حيث تجمع قصة حب بين دينا الشربينى وهشام ماجد فى إطار من الفانتازيا، والعمل من إخراج هشام فتحى وتأليف إيهاب بلبل.

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ممثلة مصرية ليلى عز العرب فنانة الطفولة السوشيال ميديا

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