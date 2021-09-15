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بالأسود.. ريم مصطفى تتألق في أحدث ظهور لها

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 04:48 ص
ريم مصطفى
ريم مصطفى
ولاء عبد الناصر

شاركت الفنانة ريم مصطفى، جمهورها ومتابعيها، الرحلة التى تقضيها في فرنسا، بعدما نشرت صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية  على "إنستجرام".

وظهرت ريم، بإطلالة جذابة، مرتدية فستان أسود قصير، واعتمدت على مكياج جريء أبرز جمال ملامحها، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.


يذكر أن آخر  أعمال ريم مصطفى كان مسلسل "شديد الخطورة"، مع الفنان أحمد العوضي، وشارك في بطولته كل من رياض الخولي، وهادي الجيار، وناهد رشدي.

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