بالأسود.. ريم مصطفى تتألق في أحدث ظهور لها





شاركت الفنانة ريم مصطفى، جمهورها ومتابعيها، الرحلة التى تقضيها في فرنسا، بعدما نشرت صورة جديدة لها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام".





وظهرت ريم، بإطلالة جذابة، مرتدية فستان أسود قصير، واعتمدت على مكياج جريء أبرز جمال ملامحها، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.







