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"حكايتي" للثنائي محمد قيس وماريتا الحلاني يبصر النور في هذا الموعد

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 05:31 ص
محمد قيس وماريتا الحلاني
محمد قيس وماريتا الحلاني
لمياء علي



أعلنت قناة “تلفزيون الجديد” اللبنانية يوم السبت 18 سبتمبر الجاري موعدًا لبدء عرض مسلسل “حكايتي” بطولة الإعلامي محمد قيس والفنانة مارينا الحلاني.

مسلسل “حكايتي”، مؤلف من 60 حلقة كتابة فيفيان انطونيوس واخراج جورج روكز، وهو من إنتاج “مروى غروب”، لصاحبها المُنتج مروان حداد.

وتدور أحداث مسلسل “حكايتي”، حول عائلات من الطبقة الفقيرة، وكل عائلة لديها مشاكلها وخوفها وتطلعانها وحكايتها نحو المستقبل.

ويشارك في بطولة مسلسل “حكايتي” إلى جانب محمد قيس وماريتا الحلاني نخبة من الممثلين نذكر منهم: جيهان خمّاس، فيفيان أنطونيوس، نغم أبو شديد، أسعد رشدان، وجيه صقر، أنور نور، جو صادر، ميراي بانوسيان، حسن حمدان، هشام ابو سليمان، رينيه غوش، نتالي حموي، سليم حلال، وجين قنصل.

الجدير ذكره أن تتر مسلسل “حكايتي” ستقدّمه ماريتا الحلاني بصوتها، والأغنية بعنوان “أسئلة” من ألحان فارس الغناء العربي عاصي الحلاني، ومن كلمات علي المولى وتوزيع وتسجيل طوني سابا.

الكلمات المفتاحية

مسلسل محمد قيس ماريتا الحلاني قناة الجديد حكايتي

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