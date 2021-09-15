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موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد كلوب بروج فى دوري ابطال اوروبا

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 02:30 ص
باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان
علي ماهر حلمي
يواجه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره فريق كلوب بروج البلجيكي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد المباراة والقنوات الناقلة
وتقام مباراة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب نادي كلوب بروج.

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

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