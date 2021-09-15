Advertisements

جلسة أخيرة مع معلول في الأهلي

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 02:30 ص
معلول
معلول
ريهام عبد المحسن
تدرس لجنة التعاقدات في الأهلي عقد جلسة أخيرة مع نجم الفريق التونسي علي معلول في الساعات المقبلة من أجل مناقشة ملف تجديد عقد النجم التونسي ومحاولة الوصول إلى صيغة تفاهم بين الطرفين بعد الخلاف على مدة التعاقد، حيث يرغب مسئولو الأهلي في تجديد عقد معلول لمدة موسمين بينما يتمسك معلول بالتجديد ثلاث مواسم.

الأهلي يدرس تقديم عرض جديد لمعلول
وستقدم لجنة التعاقدات عرضا جديدا لمعلول يتضمن الموافقة على طلبه بخصوص عدد المواسم في العقد الجديد بشرط تخفيض المقابل المادي أو العودة للاتفاق الأخير بالتجديد موسمين وبمقابل مليون و500 ألف دولار سنويا وترغب اللجنة التعاقدات في القلعة الحمراء في الانتهاء من ملف التجديد لمعلول حتى تتفرغ لتعديل عقود باقي اللاعبين.

يذكر أن الأهلي تعادل سلبيًّا مع بتروجت في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب التتش بالجزيرة في إطار التحضير لمباراة طلائع الجيش المقرر لها يوم ٢١ سبتمبر الحالي على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في كأس السوبر المصري.

الكلمات المفتاحية

معلول علي معلول تجديد عقد معلول الاهلي

أخبار تهمك

رغم دخول الأهلي.. بيراميدز يضم صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 37 دقيقة

عاجل.. الأهلي يجدد عقد "كامبوس" 4 مواسم

منذ حوالي 3 ساعات

بيكيه يعلق على سقوط برشلونة المدوي أمام بايرن ميونخ

منذ حوالي 4 ساعات

لجنة التظلمات تفجر مفاجأة جديدة بشأن تخفيف عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

منذ يوم

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 35 دقيقة

بديل دونجا.. الزمالك يحصل على موافقة صفقة جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل ورسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

منذ حوالي 15 ساعة

نجم الزمالك السابق يضع شرطا للانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

مفاجأة.. أحمد عبد القادر يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

شريف عامر يعرض تسجيلا صوتيا للنصب على عميل أحد البنوك (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إصابة 15 شخصا في حادثي تصادم بالبحيرة (أسماء)

منذ ساعتين و 19 دقيقة

عاجل.. نجم الزمالك يتمرد على الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. تصريح ناري من أبو تريكة بعد خسارة برشلونة المهينة أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من كومان بعد خسارة برشلونة القاسية أمام البايرن

منذ حوالي 4 ساعات

نجم الأهلي على رادار بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

رئيس الزمالك يكشف أخر تطورات ملف التجديد لـ"جروس"

علي معلول يتمسك بالأهلي ويرفض إغراءات الخليج

الأهلي يقترب من التجديد لنجومه الثلاثة

الخطيب يتدخل لحسم ملف تجديد ثلاثي الأهلي

تطورات تجديد عقد معلول مع الأهلي

تفاصيل عقد "معلول" الجديد مع الأهلي

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:41 م

عاجل.. تصريح ناري من أبو تريكة بعد خسارة برشلونة المهينة أمام بايرن ميونيخ

شريف عامر يعرض تسجيلا صوتيا للنصب على عميل أحد البنوك (فيديو)

10:38 م

عاجل.. إصابة 15 شخصا في حادثي تصادم بالبحيرة (أسماء)

01:15 ص

عاجل.. نجم الزمالك يتمرد على الفريق

11:58 م

رغم دخول الأهلي.. بيراميدز يضم صفقة من العيار الثقيل

12:58 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements