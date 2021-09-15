جلسة أخيرة مع معلول في الأهلي

تدرس لجنة التعاقدات في الأهلي عقد جلسة أخيرة مع نجم الفريق التونسي علي معلول في الساعات المقبلة من أجل مناقشة ملف تجديد عقد النجم التونسي ومحاولة الوصول إلى صيغة تفاهم بين الطرفين بعد الخلاف على مدة التعاقد، حيث يرغب مسئولو الأهلي في تجديد عقد معلول لمدة موسمين بينما يتمسك معلول بالتجديد ثلاث مواسم.





الأهلي يدرس تقديم عرض جديد لمعلول

وستقدم لجنة التعاقدات عرضا جديدا لمعلول يتضمن الموافقة على طلبه بخصوص عدد المواسم في العقد الجديد بشرط تخفيض المقابل المادي أو العودة للاتفاق الأخير بالتجديد موسمين وبمقابل مليون و500 ألف دولار سنويا وترغب اللجنة التعاقدات في القلعة الحمراء في الانتهاء من ملف التجديد لمعلول حتى تتفرغ لتعديل عقود باقي اللاعبين.





يذكر أن الأهلي تعادل سلبيًّا مع بتروجت في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب التتش بالجزيرة في إطار التحضير لمباراة طلائع الجيش المقرر لها يوم ٢١ سبتمبر الحالي على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية في كأس السوبر المصري.



