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بسبب شائعة حملها قبل زواجها منه.. طليقة وائل كفوري تعرب عن غضبها

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 06:42 ص
طليقة وائل كفوري
طليقة وائل كفوري
لمياء علي


أعربت أنجيلا بشارة عن غضبها بسبب شائعة خبر حملها قبل زواجها من طليقها النجم وائل كفوري، قائلةً في خاصية القصص المصوّرة عبر حسابها في تطبيق "إنستجرام": "كيف تفهمون؟ تريدون السبق الصحافي ورفع نسبة المشاهدات؟ لقد قرفنا من هذا السلوك!".

وأضافت: "تركتم هموم البلد، وانصب تركيزكم على معرفة كيف حملت ومتى، في أي ساعة وأي نهار وأي دقيقة وأي لحظة، وقبل أو بعد الزواج؟ حلوا عني بقا شو بالكم فاضي".

وأوضحت بشارة أنها تقصد في كلامها الإعلامية اللبنانية نسرين ظواهرة التي هاجمت بدورها ترويج خبر الحمل قبل الزواج، لكنها لمّحت الى أن طليقة كفوري قد تكون روّجت له بنفسها، كـ"سلاح" في وجه الفنان اللبناني.

وأضافت بشارة في إشارة لظواهرة: "عندما بحثت عن اسمك على محرك البحث غوغل، فهمت أي نوع من الأشخاص أنت، معقبةً بوسم (هاشتاغ) "مريضة" ومجموعة من الأخبار التي تناولت إساءة الأخيرة لعاملة منزلها الأجنبية.

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