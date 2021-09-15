تشكيل ميلان المتوقع ضد ليفربول فى دوري ابطال اوروبا

يواجه نادي ليفربول الإنجليزي نظيره نادي ميلان الإيطالي اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأولي لدور المجموعات من بطولة دوري ابطال اوروبا.





موعد المباراة والقنوات الناقلة..

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب أنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.





وجاءت تشكيلة ميلان المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: ماينان.

خط الدفاع: كالابريا، توموري، رومانيولي، ثيو هيرنانديز.

خط الوسط: كيسي، تونالي، فلورينزي.

خط الهجوم: دياز، لياو، ريبيتش.



