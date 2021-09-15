إعارة رباعي الأهلي إلى فيوتشر إف سى

قرر جهاز الكرة بالنادى الأهلى على خطوة إعارة بعض اللاعبين إلى صفوف فريق فيوتشر إف سى فى الموسم المقبل.





رباعي الأهلي لصفوف فيوتشر

وكشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء عن:" انتقال سعد سمير إلى صفوف فريق فيوتشر إف سى على سبيل الإعارة لمدة موسمين".





وأضاف "فارس طارق سوف ينتقل أيضًا إلى صفوف فريق فيوتشر إف سى على سبيل الإعارة لمدة موسمين".





وأشار "سوف يلحق بهم كريم نيدفيد لمدة موسم واحد فقط مع فيوتشر إف سى، بينما سيتواجد مصطفى البدرى مع فيوتشر إف سى لمدة موسمين".





وأكد أن النادى الأهلى سيكون له الحق فى إعادة هذه العناصر بعد الموسم الأول، حسب رؤية المدير الفنى للمارد الأحمر.



