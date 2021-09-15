Advertisements

إعارة رباعي الأهلي إلى فيوتشر إف سى

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 03:00 ص
الأهلي
الأهلي
غدير أحمد
قرر جهاز الكرة بالنادى الأهلى على خطوة إعارة بعض اللاعبين إلى صفوف فريق فيوتشر إف سى فى الموسم المقبل.

رباعي الأهلي لصفوف فيوتشر 
وكشف سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالقلعة الحمراء عن:" انتقال سعد سمير إلى صفوف فريق فيوتشر إف سى على سبيل الإعارة لمدة موسمين".

وأضاف "فارس طارق سوف ينتقل أيضًا إلى صفوف فريق فيوتشر إف سى على سبيل الإعارة لمدة موسمين".

وأشار "سوف يلحق بهم كريم نيدفيد لمدة موسم واحد فقط مع فيوتشر إف سى، بينما سيتواجد مصطفى البدرى مع فيوتشر إف سى لمدة موسمين".

وأكد أن النادى الأهلى سيكون له الحق فى إعادة هذه العناصر بعد الموسم الأول، حسب رؤية المدير الفنى للمارد الأحمر.

الكلمات المفتاحية

لمدة موسم فيوتشر اف سي فيوتشر إف سي لمدة موسم صفقات الاهلي الراحلين عن الاهلي الأهلي

أخبار تهمك

لجنة التظلمات تفجر مفاجأة جديدة بشأن تخفيف عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق من كومان بعد خسارة برشلونة القاسية أمام البايرن

منذ حوالي 4 ساعات

رغم دخول الأهلي.. بيراميدز يضم صفقة من العيار الثقيل

منذ ساعتين و 36 دقيقة

نجم الأهلي على رادار بيراميدز

منذ حوالي 4 ساعات

بديل دونجا.. الزمالك يحصل على موافقة صفقة جديدة

منذ حوالي 3 ساعات

شريف عامر يعرض تسجيلا صوتيا للنصب على عميل أحد البنوك (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يتمرد على الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة 15 شخصا في حادثي تصادم بالبحيرة (أسماء)

منذ ساعتين و 19 دقيقة

نجم الزمالك السابق يضع شرطا للانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي يجدد عقد "كامبوس" 4 مواسم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل ورسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

منذ حوالي 15 ساعة

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

منذ ساعتين و 34 دقيقة

بيكيه يعلق على سقوط برشلونة المدوي أمام بايرن ميونخ

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

منذ يوم

مفاجأة.. أحمد عبد القادر يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. تصريح ناري من أبو تريكة بعد خسارة برشلونة المهينة أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

نشرة أخبار الأهلي الخميس 23 / 1 / 2020

نجم الأهلي يطالب بحسم مصيره

الأهلي يوافق على إعارة لاعبه إلى فيوتشر إف سي

موسيماني يوافق على رحيل ثنائي الأهلي

عاجل.. الأهلي يعير نجميه إلى فيوتشر اف سي

الأهلي يوافق على انتقال "كامبوس" إلى فيوتشر

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:41 م

عاجل.. تصريح ناري من أبو تريكة بعد خسارة برشلونة المهينة أمام بايرن ميونيخ

شريف عامر يعرض تسجيلا صوتيا للنصب على عميل أحد البنوك (فيديو)

10:38 م

عاجل.. إصابة 15 شخصا في حادثي تصادم بالبحيرة (أسماء)

01:15 ص

عاجل.. نجم الزمالك يتمرد على الفريق

11:58 م

رغم دخول الأهلي.. بيراميدز يضم صفقة من العيار الثقيل

12:58 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements