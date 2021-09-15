الأهلي يرفع أسماء المعاريين من قائمة الموسم الجديد

استقر مسؤولو النادي الأهلي على رفع أسماء المعارين من قائمة الفريق الكروي الأول بالنادي الأحمر التى أرسلت لاتحاد الكرة، وقيد الصفقات الجديدة.





قائمة معاري الأهلي

ويستعد الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي لخوض كأس السوبر المحلى أمام طلائع الجيش مساء يوم 21 من شهر سبتمبر الجارى على استاد برج العرب بالإسكندرية.





وشهدت القائمة الأولى للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي قيد السداسى المعار: أليو بادجى المعار لأميان الفرنسى، ووالتر بواليا لمالاتيا سبورت التركى، وأحمد ياسر ريان إلى التأى التركى، وفهد جمعة إلى سموحة، وأحمد رمضان بيكهام لسموحة، وشادى رضوان للبنك الأهلى.





وقرر مسؤولو القلعة الحمراء رفع أسماء المعاريين من القائمة الثانية، وقيد الصفقات الجديدة، وهم: بيرسى تاو من برايتون الإنجليزى، ولويس ميكيسونى من سيمبا التنزانى، وحسام حسن من سموحة، وكريم فؤاد من النجوم، ومصطفى البدرى من الإنتاج الحربى، بخلاف عودة الثنائى المعار أحمد عبدالقادر وعمار حمدى.



