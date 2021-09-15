Advertisements

تشكيل ليفربول المتوقع ضد ميلان فى دوري ابطال اوروبا

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 03:33 ص
ليفربول
ليفربول
علي ماهر حلمي
يواجه نادي ليفربول الإنجليزي نظيره نادي ميلان الإيطالي اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأولي لدور المجموعات من بطولة دوري ابطال اوروبا.

موعد المباراة والقنوات الناقلة
ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب أنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.

وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة كالتالي:
حراسة المرمي: أليسون.
خط الدفاع: ارنولد، فإن دايك، ماتيب، روبيتسون.
خط الوسط: هندرسون، تياجو، فابينهو.
خط الهجوم: صلاح، ماني، جوتا.

الكلمات المفتاحية

ليفربول وميلان ليفربول الإنجليزي ليفربول تشكيل ليفربول المتوقع

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة 15 شخصا في حادثي تصادم بالبحيرة (أسماء)

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من كومان بعد خسارة برشلونة القاسية أمام البايرن

منذ حوالي 5 ساعات

مفاجأة.. أحمد عبد القادر يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

بديل دونجا.. الزمالك يحصل على موافقة صفقة جديدة

منذ حوالي 5 ساعات

تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

منذ حوالي 4 ساعات

رغم دخول الأهلي.. بيراميدز يضم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. الأهلي يجدد عقد "كامبوس" 4 مواسم

منذ حوالي 5 ساعات

شريف عامر يعرض تسجيلا صوتيا للنصب على عميل أحد البنوك (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

الأهلي يرفع أسماء المعاريين من قائمة الموسم الجديد

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. نجم الزمالك يتمرد على الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل ورسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

منذ حوالي 16 ساعة

نجم الزمالك السابق يضع شرطا للانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

لجنة التظلمات تفجر مفاجأة جديدة بشأن تخفيف عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. تصريح ناري من أبو تريكة بعد خسارة برشلونة المهينة أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 5 ساعات

نجم الأهلي على رادار بيراميدز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

منذ يوم

موضوعات متعلقة

مفاجآت في تشكيلة ليفربول أمام توتنهام بنهائي دوري الأبطال

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع لمباراة دوري أبطال أوروبا

تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة ليستر سيتي بالبريميرليج

محمد صلاح على رأس تشكيل ليفربول المتوقع أمام ميتييلاند بدوري أبطال أوروبا

مفاجآت في تشكيلة ليفربول المتوقعة أمام ريال مدريد

تشكيل ليفربول المتوقع ضد ريال مدريد في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:41 م

عاجل.. تصريح ناري من أبو تريكة بعد خسارة برشلونة المهينة أمام بايرن ميونيخ

شريف عامر يعرض تسجيلا صوتيا للنصب على عميل أحد البنوك (فيديو)

10:38 م

عاجل.. نجم الزمالك يتمرد على الفريق

11:58 م

رغم دخول الأهلي.. بيراميدز يضم صفقة من العيار الثقيل

12:58 ص

عاجل.. إصابة 15 شخصا في حادثي تصادم بالبحيرة (أسماء)

01:15 ص

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements