تشكيل ليفربول المتوقع ضد ميلان فى دوري ابطال اوروبا

يواجه نادي ليفربول الإنجليزي نظيره نادي ميلان الإيطالي اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الأولي لدور المجموعات من بطولة دوري ابطال اوروبا.





موعد المباراة والقنوات الناقلة

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين اليوم الأربعاء فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب أنفيلد الدولي بمدينة ليفربول.





وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة كالتالي:

حراسة المرمي: أليسون.

خط الدفاع: ارنولد، فإن دايك، ماتيب، روبيتسون.

خط الوسط: هندرسون، تياجو، فابينهو.

خط الهجوم: صلاح، ماني، جوتا.



