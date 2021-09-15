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موعد مباراة مانشستر سيتي ضد لايبزيج فى دوري ابطال اوروبا

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 04:07 ص
موعد مباراة مانشستر سيتي
موعد مباراة مانشستر سيتي
علي ماهر حلمي
يواجه نادي مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره فريق لايبزيج الألماني، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد المباراة والقنوات الناقلة
وتقام مباراة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب نادي مانشستر سيتي.

ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة دوري أبطال أوروبا فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

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