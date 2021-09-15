الزمالك يحسم مصير محمد صبحي

حسم مسئولو نادي الزمالك مصير محمد صبحي حارس مرمى الفريق بعد انتهاء إعارته لنادي الاتحاد السكندري.





الزمالك يوافق على إعارة محمد صبحي

وافق مسئولو الزمالك على إعارة محمد صبحي حارس مرمى الفريق إلى صفوف نادي فاركو لمدة موسم واحد بعد الاتفاق بين الطرفين على كل التفاصيل ليمثل الوافد الجديد للدوري الممتاز بالموسم المقبل.





وسينضم اللاعب على سبيل الإعارة لمدة موسم مقابل حصول الزمالك على مبلغ 5 ملايين جنيه من نادي فاركو.





وجاء رحيل محمد صبحي بناء على رغبة اللاعب بسبب رفضه الجلوس على دكة البدلاء وعلمه بصعوبة مشاركته بشكل أساسي مع الزمالك وسط تواجد محمد أبو جبل.



