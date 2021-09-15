تشكيل مانشستر سيتي ضد لايبزيج فى دوري ابطال اوروبا

يواجه نادي مانشستر سيتي الإنجليزي نظيره فريق لايبزيج الألماني، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.





موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتقام مباراة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب نادي مانشستر سيتي.





ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.





حراسة المرمي: اديرسون.





خط الدفاع: دياز، لابورت، ستونز، كانسلو.





خط الوسط: دي بروين، جاك جريليش، رودري.





خط الهجوم: محرز، جيسوس، رحيم ستيرلينج.



