بهذه الطريقة.. محمد نور يحتفل بعيد ميلاد زوجته

رص المطرب محمد نور، على تهنئة زوجته بعيد ميلادها، وذلك بنشر صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصي بموقع تداول الصور والفيديوهات “إنستجرام”.





ووجه لها رسالة تهنئة رومانسية بتلك المناسبة،"كل سنة وأنتِ طيبة يا حبيبتي.. وعقبال 100 سنة، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.



