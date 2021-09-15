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بهذه الطريقة.. محمد نور يحتفل بعيد ميلاد زوجته
الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 05:14 ص
رص المطرب محمد نور، على تهنئة زوجته بعيد ميلادها، وذلك بنشر صورة تجمعهما عبر حسابه الشخصي بموقع تداول الصور والفيديوهات “إنستجرام”.
ووجه لها رسالة تهنئة رومانسية بتلك المناسبة،"كل سنة وأنتِ طيبة يا حبيبتي.. وعقبال 100 سنة، وحازت الصورة على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.
يذكر أن محمد نور قد أطلق مع فرقة واما أغنية “نجمة معدية”، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي توما، وإنتاج مشترك بين "نجوم ريكوردز" و"هاي واي".