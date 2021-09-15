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تعرف على موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري والقناة الناقلة

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 04:42 ص
الاهلي
الاهلي
محمود دياب
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لخوض مواجهة نظيره نادي طلائع الجيش، في كأس السوبر المصري.

موعد مباراة الأهلي وطلائع الجيش في السوبر المصري
وكان الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، قرر استئناف النشاط الكروي بإقامة مباراة السوبر عن الموسم الماضي بين الأهلي وطلائع الجيش يوم 21 سبتمبر الحالي.

القنوات الناقله لمباراه الأهلي وطلائع الجيش
ومن المنتظر أن يتم إذاعة لقاء الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع نظيره نادي طلائع الجيش، في كأس السوبر المصري، عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت.

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