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معلق مباراة ريال مدريد وإنتر ميلان اليوم الأربعاء في دوري الأبطال

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 05:02 ص
ريال مدريد
ريال مدريد
غدير أحمد
يهبط ريال مدريد الإسباني، مساء اليوم الأربعاء ضيفًا ثقيلًا على نظيره الإنتر الإيطالي، ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الرابعة في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

ويأمل ريال مدريد في الموسم الجاري تحت قيادة مدربه العائد الإيطالي كارلو أنشيلوتي لمحو الصورة السلبية التي ظهر عليها الفريق في الموسم الماضي وخروجه بدون أي بطولة.

موعد مباراة ريال مدريد وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا
وتنطلق صافرة بداية المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة، العاشرة بتوقيت مكة المكرمة، وعند الساعة 19 بتوقيت جرينتش العالمي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا
وتذاع مباراة ريال مدريد وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا عبر قناة بي إن سبورتس 2 أتش دي بريميوم.

معلق مباراة ريال مدريد وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا
ويتولي مهمة التعليق على المباراة المعلق الجزائري الشهير حفيظ دراجي.

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