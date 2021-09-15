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موعد مباراة بيراميدز المقبلة في بطولة كأس مصر

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 05:20 ص
بيراميدز
بيراميدز
محمود دياب
يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، تحت قيادة إيهاب جلال، المدير الفني للفريق، لخوض مواجهة نظيرة نادي سموحة، ضمن منافسات بطولة كأس مصر.

موعد مباراة بيراميدز 
ويلتقي نادي بيراميدز يوم ٢٥ سبتمبر الجاري نادي سموحة على استاد السويس الجديد في إطار مواجهات دور الستة عشر من بطولة كأس مصر.

واصل فريق نادي بيراميدز تدريباته القوية استعدادا للموسم الجديد، تحت قيادة مديره الفني الجديد إيهاب جلال، بملعب النادي.

شدد المدير الرياضي بنادي بيراميدز عن سعادته البالغة باختيار إيهاب جلال مديرا فنيا للنادي مؤكدا أنه الرجل المناسب في المكان المناسب، وقادر على تحقيق طموحات بيراميدز التي وضعها مجلس الإدارة، مشيدا به من الناحية الفنية والقيادية.

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