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موعد مباراة أتلتيكو مدريد ضد بورتو اليوم الأربعاء في دوري أبطال أوروبا والقناة الناقلة

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 05:40 ص
مباراة أتلتيكو مدريد
مباراة أتلتيكو مدريد
غدير أحمد
يستضيف نادي أتلتيكو مدريد اليوم الأربعاء نظيره بورتو البرتغالي، على ملعب واندا ميتروبوليتانو في إطار منافسات الجولة الأولى من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويأمل حامل لقب الدوري الإسباني، في استعادة قوته الأوروبية من جديد، وحصد العديد من الألقاب والبطولات وعلى رأسهم دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخيه تحت قيادة مدربه التاريخي دييجو سيميوني.

موعد مباراة اتلتيكو مدريد ونظيره بورتو في دوري ابطال اوروبا
وتنطلق صافرة بداية مباراة اتلتيكو مدريد وبورتو في تمام الساعة التاسعة مساًء بتوقيت القاهرة، الساعة العاشرة مساًء بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة اتلتيكو مدريد وبورتو في دوري ابطال اوروبا
وتذاع المباراة عبر شاشة قناة beIN Sports HD Xtra 2، beIN Sports Fr 5 HD max.

ويتولي مهمة التعليق على المباراة المعلق الليبي محمد بركات على اللقاء عبر قناة beIN Sports HD Xtra 2.

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