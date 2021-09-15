القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج في دوري أبطال أوروبا

يستعد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لمواجهة فريق كلوب بروج البلجيكي ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.





وتقام مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وكلوب بروج البلجيكي ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا فى تمام التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءًا بتوقيت السعودية وسيذاع اللقاء عبر قناة بي أن سبورتس.





القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وكلوب بروج

تذاع مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي أمام كلوب بروج البلجيكي ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا فى تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءًا بتوقيت السعودية على قناة بي أن سبورتس.





ويذكر أن باريس سان جيرمان يقع فى مجموعة تضم كل من مانشستر سيتي الإنجليزي ولايبزيج الألماني.



