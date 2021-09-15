بالذهبي.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار والجمهور يعلق









شاركت الفنانة لقاء الخميسي، جمهورها ومتابعيها فيديو لها من أحدث جلسة تصوير لها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت بإطلالة جذابة، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات كالآتى: ماشاء الله - زى القمر.



