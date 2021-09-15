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بالذهبي.. لقاء الخميسي تخطف الأنظار والجمهور يعلق
الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 07:55 ص
ولاء عبد الناصر
شاركت الفنانة لقاء الخميسي، جمهورها ومتابعيها فيديو لها من أحدث جلسة تصوير لها، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وظهرت بإطلالة جذابة، وتفاعل معها عدد كبير من متابعيها، وجاءت أبرز التعليقات كالآتى: ماشاء الله - زى القمر.
يذكر أن لقاء الخميسي شاركت في مسلسل "ضد الكسر" الذي تم عرضه في شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة نيللي كريم، ومحمد فراج، ومصطفى درويش، وتارا عماد، ونور إيهاب، ولقاء الخميسي، وكوكبة لامعة من نجوم الفن والدراما، من إخراج أحمد خالد، وتأليف عمرو الدالي، ومدير التصوير أحمد عبد العزيز، وإنتاج جمال العدل بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.