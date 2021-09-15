أشرف قاسم: أتوقع نجاح كيروش والزمالك كان أحق بالدوري

أكد أشرف قاسم، نجم نادي الزمالك السابق، إن البرتغالي كارلوس كيروش مدرب قوي، ولديه رغبة في الوصول للمرة الرابعة إلى كأس العالم









تأجيل مباريات الكأس في صالح كارلوس كيروش

وقال كيروش في تصريحات لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع عبر قناة الحياة: "تأجيل مباريات الكأس ستساعد كيروش على النجاح، واللاعبين تحتاج لمدة جيدة للإنسجام".





وأضاف: "أتوقع نجاح كيروش مع منتخب مصر، بسبب المساندة التي سيلقاها من المسؤولين".





أشرق قاسم يبدي تعجبه برحيل البدري









وتابع: "رحيل البدري مفاجئ بالنسبة لي، ونتائج منتخبنا تحت قيادة كانت جيدة ومتوازنة".









أشرف قاسم: الزمالك الأحق من الأهلي بالفوز بالدوري









كما تحدث أشرف قاسم نجم نادي الزمالك السابق، عن بطولة الدوري في الموسم الماضي، والذي توج خلالها الأبيض باللقب في النهاية بعد منافسة شرسة مع الأهلي.





وأشار قاسم إلى أن الزمالك الأحق من الأهلي في التتويج بلقب الدوري في الموسم الماضي، بسبب ثبات المستوى على مدار الموسم".





وتابع: "لاعبو الزمالك أظهروا رغبتهم في التتويج بالدوري، خاصة في الجولات الأخيرة من البطولة".



