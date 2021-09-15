الطويلة: تقدمت بشكوى ضد الفيفا بسبب لجان اتحاد الكرة

أكد محمد الطويلة، رئيس مجلس إدارة نادي النجوم، أنه تقدم بشكوى ضد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وذلك بسبب اللجان التي تعيينا لإدارة الكرة المصرية خلال الفترة الماضية.





وقال محمد الطويلة في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج أوضة اللبس الذي يذاع على قناة النهار، "تقدمت بشكوي ضد الفيفا بسبب اللجان التي قررت تعيينها لإدارة الكرة المصرية، وأبلغتهم أنهم إن لم يردوا على الشكوي خلال 15 يوم، سأضطر لإرسالها للمحكمة الرياضية كاس".





وتابع الطويلة، "سأطالب بتعويض مليار جنيه من الفيفا بسبب ما سببته من أضرار في الكرة المصرية".



