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موعد مباراة ارسنال المقبلة فى الدوري الإنجليزي

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 07:28 ص
ارسنال
ارسنال
علي ماهر حلمي
يواجه نادي ارسنال نظيره نادي بيرنلي يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة آرسنال ضد بيرنلي..
ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين يوم السبت فى تمام الساعة الرابعة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب الإمارات الدولي بالعاصمة الإنجليزية لندن.

وتذاع المباراة بين الفريقين على قناة بي ان سبورت المشفرة المالكة لحقوق بث بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وحقق ارسنال فوزا هاما على حساب نظيره فريق نوريتش سيتي بنتيجة هدف مقابل لاشيء.

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