تشكيل باريس سان جيرمان ضد كلوب بروج فى دوري ابطال اوروبا

يواجه نادي باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره فريق كلوب بروج البلجيكي، مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.





موعد المباراة والقنوات الناقلة

وتقام مباراة ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، في اللقاء الذي سيقام على أرضية ملعب نادي كلوب بروج.





ومن المقرر ان تقام المباراة بين الفريقين فى تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.





حراسة المرمى: دوناروما.





الدفاع: حكيمي، ماركينيوس، كيمبيمبي، ديالو.





وسط الملعب: دانيلو، هيريرا، إدريسا جاي.





الهجوم: نيمار، مبابي، ميسي.



