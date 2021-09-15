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صدمة في الأهلي.. حجم إصابة بيرسي تاو

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 07:58 ص
بيرسي تاو
بيرسي تاو
كشف ثولاني نجوينا طبيب منتخب جنوب أفريقيا، حجم إصابة بيرسي تاو المنتقل حديثاً إلى صفوف الأهلي قادما من برايتون الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.


ثولاني يؤكد أن إصابة بيرسي تاو أثناء تواجده مع منتخب بلاده
وأكد ثولاني نجوينا طبيب منتخب جنوب أفريقيا، إن بيرسي تاو لاعب النادي الأهلي قد أصيب مع المنتخب في التوقف الدولي الأخير في تصفيات كأس العالم 2022.


وقال نجوينيا في تصريحات خاصة لبرنامج "كورة كل يوم" المذاع عبر قناة الحياة، أن بيرسي تاو أصيب خلال التوقف الدولي مع المنتخب، وأنهم أرسلوا التقرير الطبي الخاص به للأهلي، وأنهم لن يتحدثوا عن تفاصيل إصابته في الإعلام إلا بخطاب رسمي موقع من اللاعب حفاظا على الاتفاق معه.

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