بهذه الطريقة.. عصام كاريكا يشوق جمهوره لعمل يجمعه مع هاني شاكر





شوق المطرب عصام كاريكا، جمهوره ومحبيه عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام عن عمل جديد يجمعه مع الفنان هاني شاكر.





وكتب عصام كاريكا "قريبا مع هاني شاكر.. انتظروا" نالت اعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.



