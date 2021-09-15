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بهذه الطريقة.. عصام كاريكا يشوق جمهوره لعمل يجمعه مع هاني شاكر
الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 07:47 ص
ولاء عبد الناصر
شوق المطرب عصام كاريكا، جمهوره ومحبيه عبر موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام عن عمل جديد يجمعه مع الفنان هاني شاكر.
وكتب عصام كاريكا "قريبا مع هاني شاكر.. انتظروا" نالت اعجاب متابعيه وانهالت عليه التعليقات.
وكان قد قال الفنان عصام كاريكا إنه سيعود للغناء قريبا بعد غياب فترة طويلة، إلى جانب حرصه على تقديم عدد من الحفلات مؤخرا في الساحل الشمالي والأفراح الخاصة، كما إنه يحضر لبعض الألحان للمطرب عاصي الحلاني.