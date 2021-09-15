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وصول طائرة مساعدات إنسانية إماراتية عاشرة إلى مطار كابل

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 08:36 ص
الإمارات
الإمارات
وكالات

أفادت قناة سكاي نيوز عربية، اليوم الأربعاء، بوصول طائرة مساعدات إنسانية إماراتية عاشرة إلى مطار كابل ضمن الجسر الجوي لإغاثة الشعب الأفغاني.

 

وفي الأسابيع الأخيرة، شهدت أفغانستان احتداما في المواجهات بين القوات الحكومية ومسلحي حركة "طالبان"، وقد تمكنت الحركة من السيطرة على عدد من عواصم الولايات.

                                               

وقد أفادت وسائل إعلامية، في وقت سابق، بأن حركة طالبان سيطرت على عاصمة ولاية فرح في غرب أفغانستان، ومدينة قندوز الرئيسية في شمال أفغانستان.

                       

 وكان مسلحو حركة "طالبان"، سيطروا في وقت سابق، على مدينة زرنج عاصمة الولاية، لتكون بذلك أول عاصمة تستولي عليها "طالبان" التي كثفت مؤخرا هجماتها في أنحاء البلاد.

الكلمات المفتاحية

مساعدات طالبان الامارات

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