Advertisements

د.حماد عبدالله يكتب: إنضباط مدن العالم فيما عدا "القاهرة" !!

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 08:51 ص
بوابة الفجر

مازالت الإدارة في العاصمة توائم موقفها مع إجراء تأخرنا في إتخاذه , وهو عودة السلوك الحضاري إلى عاصمة المحروسة , أسوة ببلاد العالم ليس المتحضر فقط , ولكن حتى البلاد التي لا يمكن قياس حضارتها أو تقدمها بمصر , مازالت الحكومة , تتشاور وتستمع لأراء وإستطلاعات وبحوث , من جهات متعددة على رأسها مركز معلومات مجلس الوزراء , حول قرار بأن يحدد مواعيد لغلق وفتح المحلات بالعاصمة !! وكأننا سنتخذ قرار حرب أهلية !!
شيئ من الخيال ولعل تردد الحكومة في إتخاذ القرار , هو الذي يجعل من رافضيه أكثر صلابه في إبداء أرائهم بل وفرض واقع لا يمكن قبوله أبداً في دولة , تطبق القوانين , والتشريعات التي تصدرها مؤسساتها التشريعية الدستورية في البلاد 
فنحن لسنا بصدد إختراع (العجلة) , فكل دول العالم التي نتعامل معها , ونتزاور معها ونتسوق فيها , ويبث لنا الإعلام المصري عنها الأخبار , والعروض الفنية , والعلاقات التجارية , جميعها لها مواعيد محددة لبدء النشاط اليومي ولها مواعيد إنتهاء هذا النشاط مساءاً , ويستثنى من تلك المواعيد المطاعم والمسارح والسينمات التي تمتد حتى منتصف الليل , وكذلك تحدد بعض (الأجزاخانات) في كل منطقة يعلن عنها أنها تعمل 24ساعة وبناءاً على ذلك وتنفيذه بدقة , تتغير 





سلوكيات المواطنين , بل ويخضع لذلك زائري هذه المدن , بل تعلن الطائرات المحترمة – الناقلة للركاب إلى تلك العواصم بأن مناطق وسط البلد وضواحيها تغلق في تمام الساعة (كذا) ونفتح في تمام الساعة (كذا) , هكذا ينبه على زائري هذه العواصم , المواعيد لكي ينظم كل متسوق مواعيده طبقاً للقوانين السائدة في البلاد ,
وبالتالي نجد تلك المدن بعد الساعة السابعة مساءاً أو الثامنة , في حالة هدوء كامل , وتبدأ وسائل المحليات في نظافة الشوارع , وتجهيزها لإستقبال العمل والحركة لليوم التالي.
ونجد أيضاً أن المحلات التي تتطلب تجهيزات داخلية , كإعادة ترتيب بضاعتها داخل (الفتارين) أو ترتيب عروضها الفنية , نجد هنا بعد أخذ التصريح اللازم , تعلن على أبوابها المغلقة من الخارج , بأنها (مغلقة) ولا تستقبل أحد مهما كانت حيثياته الإجتماعية !!
هكذا تحترم الشعوب قوانينها وتعمل على تطبيقها , وهنا (هيبة الدولة) التي يحميها حماة تنفيذ القانون , لا يمكن ترك العاصمة كما هي الأن (سداح مداح) لكل من "هب ودب" , يفترش الشوارع الهامة لعرض منتجات صينية وليبية ومصرية ومن "كل شيئ إن كان" دون رقابة ودون أداب عامة , وأمامها محلات لا سمح الله تفتح ليل نهار وتعمل حتى الساعات الأولى كل صباح , هذا كلام غير مؤدب !! 

أخبار تهمك

تشكيل باريس سان جيرمان ضد كلوب بروج فى دوري ابطال اوروبا

منذ أقل من ساعتين

عاجل ورسميا.. الزمالك يعلن التعاقد مع صفقة جديدة

منذ حوالي 21 ساعة

رغم دخول الأهلي.. بيراميدز يضم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إصابة 15 شخصا في حادثي تصادم بالبحيرة (أسماء)

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. أحمد عبد القادر يقترب من الرحيل عن الأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

لجنة التظلمات تفجر مفاجأة جديدة بشأن تخفيف عقوبة شيكابالا

منذ حوالي 11 ساعة

بديل دونجا.. الزمالك يحصل على موافقة صفقة جديدة

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. تصريح ناري من أبو تريكة بعد خسارة برشلونة المهينة أمام بايرن ميونيخ

منذ حوالي 10 ساعة

أول تعليق من كومان بعد خسارة برشلونة القاسية أمام البايرن

منذ حوالي 10 ساعات

نجم الزمالك السابق يضع شرطا للانتقال إلى الأهلي

منذ حوالي 21 ساعة

شريف عامر يعرض تسجيلا صوتيا للنصب على عميل أحد البنوك (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يحسم مصير محمد صبحي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نجم الزمالك يتمرد على الفريق

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. الأهلي يجدد عقد "كامبوس" 4 مواسم

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. بيراميدز يحدد سعر بيع صفقة الموسم للزمالك

منذ يوم

صدمة في الأهلي.. حجم إصابة بيرسي تاو

منذ أقل من ساعتين
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:58 ص

صدمة في الأهلي.. حجم إصابة بيرسي تاو

رغم دخول الأهلي.. بيراميدز يضم صفقة من العيار الثقيل

12:58 ص

الزمالك يحسم مصير محمد صبحي

04:00 ص

تشكيل باريس سان جيرمان ضد كلوب بروج فى دوري ابطال اوروبا

07:58 ص

عاجل.. نجم الزمالك يتمرد على الفريق

11:58 م

مقالات وكتاب

مصطفى عمار
مصطفى عمار

مصطفى عمار يكتب: هالة سرحان.. المرأة التي غيرت شكل الإعلام؟! (2)

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: أغسطس الأسود يدمر شعبية بايدن ويجبره على الاستقالة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: رسائل السياسة من العراق

ads
Advertisements