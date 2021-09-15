الطالع الفلكى الأربِعَاء 15/9/2021..حَبِيب الأطفَال!













*القمر فى الرّبع الثّانى ، القمر فى الجدى.

**فلكياً/هندياً: القمر فى القوس.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج العذراء من 23 أغسطس - 22 سبتمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الأسد من 16 أغسطس - 16 سبتمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الجَبْهَة من 6 سبتمبر - 19 سبتمبر.





اليوم 5 تُوت قبطى ، 15 أيْلُول رُومى ، 8 صَفَر، ميمُون للغاية.





قال الحكيم المصرى: (كان مَعَايَا نُصّ ريَال وراح) - راح فى الخير،جَبَرت خاطر طفل يتيم،الحَسَنة بعشرة أمثالها يَامُصطَفَى.(محمُود فرج من فيلم الفانوس السحرى-1960)





*القمر فى الجدى "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*(المرّيخ ينتقل لبُرج الميزان - غربيّاً - تُرُوبِيكال سِيسْتِمْ)

ينتقل بمشيئة الله تَعَالى المرّيخ من برج العذراء لبرج الميزان فى الثانية و 14 دقيقة فجر اليوم ، وسوف يبقى فيه لينتقل للعقرب فى الرابعة و21 دقيقة عصر يوم 30 أكتوبر ، بتوقيت القاهرة ، ماذا يعنى هذا ؟





هذا تذكير بمراكز الكواكب فى حزام زودياك الأبراج على الطريقة الغربيّة

(الشمس) ----- فى العذراء.(تنتقل للميزان فى 22 سبتمبر)

(عطارد) ----- فى الميزان.(ينتقل للعقرب فى 6 نوفمبر)

(الزّهرة) ----- فى العقرب.(تنتقل للقوس فى 7 أكتوبر)

(القمر) ------ فى الجدى.(بيغيّر مكانه كل 55 ساعة)

(المرّيخ) ----- فى الميزان.(ينتقل للعقرب فى 30 أكتوبر)

(زُحل) ------ فى الدّلو.(ينتقل للحُوت فى 7 مارس 2023)

(المُشترى) ---- فى الدّلو.(ينتقل للحُوت فى 29 ديسمبر 2021)





المريخ كوكب النشاط والطاقة فى برج الجمال (الزّهرة تحكم الثور والميزان) يعدك بأداء زوجى مُرتفع لتتساوى كفّتىْ الميزان بين القلب والجسد ، العقل و القلب ، النشاط فى تجارة المُنتجات التجميليّة والأزياء والفنون بمُختلف أشكالها ، إعادة تدوير الأغراض والإستفادة منها بدلاً عن التخلص منها ، عمل الودائع البنكية وبوالص التأمين لمصلحة أفراد الأسرة تحسّباً لليوم الماطر ، والبدء بخطة جديدة لإصلاح ميزانيتك لتتوازن نفقاتك مع إيراداتك دون شطط من كفة على حساب الأخرى ، مع تكوينك للمُدّخرات ، بمشيئة الله تَعَالى.





*اليوم بمشيئة الله تَعَالى

تحل ذكرى ميلاد الفنان إسماعيل ياسين رَحِمَهُ الله ،إحتفالاً بذكراه فهذه هذه هى الأسماء المُسَاوِيَة للقِيَم الحسابيّة لإسم إسماعيل ياسين عَلِى نخلة مع التنبيه أنها لا تعنى صفاتاً تتواجد فيه بالضرورة لكنها نتيجة لعمليّات حسابيّة رياضيّة لا أكثر ، لا تَبْخَلْ عليه بالفَاتِحَة.

(ماوراءالألوان/أبعد من الألوان)،(شكل من أشكال الضّوء)،(عفريت مُخَادِعْ جداً) ،(الكواكب فى صفٍ واحد)،(مزاجيّة للمُزاح)،(مُسيطرعلى العقول والرّؤوس) ، (الحُبّ والمغفرة)،(التّوبة و الخَلاص)، (حياة قلقة)، (ولدى العزيز)،(عَلَىّ أن أرحل الآن).





*إخْتَرت لَكَ من قَنَاة يُوتُيوب

مجموعة من إسكتشات إسماعيل ياسين، إحتفالا بذكراه أنت مدعوّ لإنعاش ذاكرتك بأغانٍ خفيفة بكلمات هادفة لاتزال تتمتّع بالشباب والحيويّة وتناسب وقتنا الحاضر.





1- إسماعيل يس عايز اروح

2- مراتى نساية - اسماعيل يس

3- إيه حيهمك ... إسماعيل يس

4- إسماعيل يس عيني علينا يا اهل الفن

5- إسماعيل يس .. انا متشكر انا ممنون

6- إسماعيل يس صاحب السعادة

7- رواع اسماعيل ياسين الدنيا دي متعبه

8- إسماعيل يس - أصلي مؤدب

9- شادية وشكوكو واسماعيل يس احنا التلاتة

10- فايزة أحمد و إسماعيل ياسين - على الدور التالت طلعنى

11- محمد فوزي و اسماعيل ياسين | اغنية يا بختك يا قلبي

12- مسحراتى الصاحيين - نادر جدا اسماعيل ياسين وهانى شاكر وهو طفل









*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: الحظ يعنى مُساندة من الجميع وقت الحاجة أو الفرص على طبق من فضّة، عليك عدم التأخيرعند ظهور فرصة لوظيفة إضافيّة فى الأفق.





برج الثور: إنغماسك فى العمل يقلل من الشعور الزّائف بالكآبة ،كما أنّ أداء فروضك الدّينيّة يُشتت توتّرك ويُعيد إتزانك النفسى.





برج الجوزاء: أسوأ الأعداء صديق إنقلب عدوّاً لمعرفته بدقائق حياتك ،وفّر على نفسك تلك الدّراما واقفل فمك والذى ليس مجهوداً شاقاً.





برج السّرطان: تصفح الشبكة العنكبوتية قد يُلهمك بفكرة تكون باب رزق جديد لك، لا تستهن بالأفكار البسيطة فكلنا وُلِدنا صغاراً، وكذلك المشاريع العملاقة.





برج الأسد: أنت مدعوّ لتأمين نفسك من حماقات الآخرين بعدم تفويضهم بأداء عملك والتى قد تورطك فى مشاكل وظيفيّة ، ماحكّ جلدك مثل ظفرك.

برج العذراء: السيطرة على المواقف المحرجة يُسمّى علم إدراة المشكلات، إن لم تتمكن من حل المشلكة فحاول قدرإمكانك تخفيض آثارها السيئة لأقل حدّ ممكن.





برج الميزان: البكاء على جروح الماضى العاطفية أوخسائرك المالية ليست من صفاتك، لست من النوع الضعيف فلا تتقمّص دورالضحيّة المغلوب على أمرها.





برج العقرب: تبدو مالياً فى الجانب الآمن ولست فى حاجة لنصائح الطيبين الكفيلة بإرجاعك لمنطقة العواصف، حافظ على مُكتسباتك بعيداً عن الطامعين.





برج القوس: خذ وقتك الكافى لفحص أيّة أوراق أو صفقة قبل قبولها ، التأجيل أفضل من التسرع فى أمور ليست مستعجلة إلا من وجهة نظر المستفيد فقط.





برج الجدى: التصميم بعناد على حل نهائى قد يضع العقدة فى المنشار، تقبّل حل وَسَط يّرضى الطرف الآخر ويكفل منع أى صداع جديد يخص نفس المشكلة.





برج الدّلو: حجم تقدّمك مهما كان بطيئاً لكن بثبات وإتزان أفضل من التقدّم بسرعة ثم الإنهيار المفاجئ ، أنجز القليل ، لكن أنجزه بإتقان.





برج الحوت: تركيزك على جودة العمل بإتقان الكيف وليس الكمّ أفضل طريقة لمضاعفة مكاسبك فى العمل ، لهذا يُعطون ثمناً كبيراً لسُمعة المحل.



