إسلام جمال يتعاقد على حكاية "بدون ضمان"

حكاية "بدون ضمان" بطولة هنادي مهنى، هاجر أحمد، أحمد بدير، ياسمين أحمد كامل، وكوكبة مميزة من النجوم.



وفي سياق آخر يشارك الفنان إسلام جمال في حكاية عائلة"جي جي"، من مسلسل "ورا كل باب" الذي يعرض حالياً على قناة الحياة، بطولة إسلام جمال، هدى الأتربي، ليلى عز العرب، معتز حسين، هند عبد الحليم، إخراج منال الصيفي.

يعيش الفنان إسلام جمال حالة من النشاط الفني حيث أنه يشارك في حكاية "بدون ضمان" من مسلسل "إلا أنا" الجزء الثاني الذي يعرض حالياً على قناة DMC.