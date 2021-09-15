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"إن شاء الله نكسر الدنيا سوا".. بهذه الكلمات رامي جمال يروج لحفله الثاني بالسعودية

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 09:24 ص
رامي جمال
رامي جمال
هبة أحمد

روج الفنان رامي جمال لحفله الثاني بالسعودية، المقرر إقامته غداً بمشاركة المطربة رحمة رياض، والدي چي أصيل، وذلك من خلال الاستوري الخاص بحسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

نشر رامي جمال مقطع فيديو جديد له، قال فيه :"حبايبنا وأهلنا في السعودية احنا وصلنا المنطقة الشرقية، تحديداً الدمام مستنينكوا في الحفلة بكرة، إن شاء الله نكسر الدنيا سوا ".


وفي سياق طرح رامي جمال مؤخراً أغنية "كنا ممكن نتفق"، وهي من كلمات الشاعر أحمد حسن راؤول، وألحان محمد حمزة، وتوزيع الموسيقى أمين نبيل، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا فور طرحها على قناته الرسمية على موقع الفيديوهات" يوتيوب ".

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