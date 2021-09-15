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روسيا تعلن اعتقال اثنين من أعضاء منظمة إرهابية في سيبيريا

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 09:10 ص
الشرطة الروسية
الشرطة الروسية
وكالات

اكتشف المكتب الصحفي لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، اليوم الأربعاء، شخصين في سيبيريا، يشتبه بقيامهما بتجنيد أنصار لمنظمة "كتيبة التوحيد والجهاد" الإرهابية.

 

وأصدر المكتب الصحفي، بيانًا قال فيه: "تمكن رجال جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في إقليم كراسنويارسك، من اكتشاف وتحديد شخصين من مواطني إحدى جمهوريات منطقة آسيا الوسطى، حاولا في عاصمة الإقليم نشر إيديولوجية دينية متطرفة وإرهابية. ونشط الشخصان في مجال تجنيد سكان المنطقة للمشاركة في النشاطات التخريبية المدمرة".

 

وأوضح المكتب الصحفي، أنه تم فتح قضية جنائية، رجال الأمن يواصلون التحقيق مع المعتقلين.

 

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روسيا اعتقال

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