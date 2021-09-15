في هذا الموعد.. جورج وسوف يحيي حفلاً غنائياً في مهرجان جرش

يستعد الفنان جورج وسوف لإحياء حفلاً غنائياً ضمن حفلات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته 35 في دوله الأردن.



يستعد الفنان جورج وسوف لاقامه الحفل في ثالث ليالي المهرجان، وتحديداً يوم الجمعة الموافق 24 من شهر سبتمبر المقبل.



يذكر أن آخر أعمال الفنان جورج وسوف أغنية "ياه ع الزمن" التى طرحها باللهجة المصرية، وهي من كلمات الشاعر أحمد المالكي، ألحان مصطفى شكري، إخراج فادي حداد.