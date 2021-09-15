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أسعار الخضروات اليوم الأربعاء في الدقهلية

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 09:14 ص
اسعار الخضروات
اسعار الخضروات
محمد كشك

شهدت أسعار الخضراوات اليوم الأربعاء، استقرارا وفقا لأسعار سوق الجملة بمدينة المنصورة في الدقهلية.

أسعار الخضراوات

وسجلت أسعار الطماطم من ٥ إلى ٦ جنيات للكيلو، والبصل بين 1.5-3.5 جنيه للكيلو، والبامية ٨:١٠ جنيهات للكيلو، والخيار البلدي يتراوح بين ٨: ٥ جنيهات للكيلو، والخيار الصوب بين 2-4 جنيهات للكيلو.

أسعار الخضراوات اليوم

وسجلت البطاطس الجملة بين ٧:٨ جنيهات للكيلو، الجزر بين 1.5-3 جنيهات للكيلو، واستقرت والفلفل ألوان بين 10- 20 جنيها للكيلو، والفلفل الرومي الأخضر 3 - 5 جنيهات للكيلو، والفلفل الحامي الأخضر 2.5 - 4.5 جنيه للكيلو.

واستقر سعر القلقاس 3-6 جنيهات للكيلو، واستقرت أسعار الملوخية لتتراوح بين2- 5.5 جنيه للكيلو، الفاصوليا بين 5-10 جنيهات للكيلو، وأسعار الكوسة بين 2.5-5 جنيهات للكيلو.

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