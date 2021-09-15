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ننشر رابط منصة جمع تبرعات المصريين بأمريكا لدعم "حياة كريمة"

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 09:22 ص
وزيرة الهجرة
وزيرة الهجرة
أطلقت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، منصة إلكترونية رسمية؛ للترويج عالميًا لفاعلية جمع تبرعات المصريين بالولايات المتحدة، المقررة في 2 أكتوبر المقبل، برعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

وأعلنت وزيرة الهجرة، خلال اجتماع تنسيقي عبر تطبيق "زووم" إطلاق مواقع التبرع من اليوم؛ لإتاحة المجال للمشاركين في دعم المشروع القومي والمبادرة الرئاسية، تحت إشراف الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة".

رابط منصة تبرعات المصريين بأمريكا لحياة كريمة
وتم إطلاق موقع إلكتروني يحتوى على "ما هو المشروع القومى حياة كريمة؟" عن طريق (نسخة ويب ونسخة موبايل) من خلال الضغط على الرابط التالي (اضغط هنــــــــــــــــــــــــــــا).

ويمكن التبرع لحياة كريمة من خلال الموقع الإلكتروني من خلال الرابط التالي (اضغط هنــــــــــــــــــــــــــا).

طريقة التبرع لحياة كريمة للمصريين بأمريكا
على الشخص الراغب في التبرع لحياة كريمة، الدخول على الرابط السابق ذكره واختيار "Donation"، ثم سيظهر لك أرقام بمبالغ التبرغ اضغط على "ما قيمة المبلغ الذي تريد التبرع به" واختيار طريقة الدفع عن طريق الفيزا.

أهداف الموقع الإلكتروني لحياة كريمة
ويحتوي الموقع الإلكتروني لمبادرة حياة كريمة، على مواد فيلمية وفيديوهات قصيرة تعريفية بالمبادرة تعبر عن المشروع القومى بكافة تفاصيله وأهدافه وأعماله وإنجازاته.

وقالت السفيرة نبيلة مكرم، إن هذه المنصة الإلكترونية بمثابة أداة رسمية للمصريين بالولايات المتحدة الأمريكية يمكنهم التبرع من خلالها لحياة كريمة، ومتاح عليها كافة المواد والمعلومات الموثقة عن المشروع وآلية تحويل التبرعات، سواء عبر الكروت الائتمانية أو عبر إرسال الشيكات لبريد تم إعلانه على موقع الحملة.

ويحتوى الموقع الإلكتروني لمبادرة حياة كريمة، على كافة الفيديوهات التي تم إعدادها عن طريق مؤسسة حياة كريمة للاستعانة بها خلال فاعلية جمع التبرعات التي ستأتي من خلال المواطنين.

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وزيرة الهجرة حياة كريمة جمع تبرعات المصريين بامريكا امريكا

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