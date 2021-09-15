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د. باخوم : مسرح الجنوب استثمار جيد لشباب الأقاليم

الأربعاء 15/سبتمبر/2021 - 09:28 ص
د. باخوم
د. باخوم
الفجر الفني

قالت د. نجلاء باخوم عضو مجلس النواب أن المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب فرصة مهمة لاستثمار واكتشاف المواهب الفنية في الأقاليم المصرية خاصةً أن المهرجان يتوجه إلى كل الفئات العمرية وأيضاً إلى ذوي الاحتياجات الخاصة ورعايته لهم .

وأضافت أن المهرجان على مدى خمس دورات استطاع أن يعيد تشكيل الوعى لدى أهالي الصعيد وقام بتدريب ودعم الموهبيين ووفر لهم فرص كثيرة لإظهار مواهبه في داخل مصر وخارجها فضلاً عن الدعم المستمر الذي ساعد الفرق المستقلة في استمرارها بتقديم أعمالها الفنية .

وأكدت عضو مجلس النواب أن أهم أسباب نجاح المهرجان هو دعم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى لنشر الثقافة والفنون بكل القرى والنجوع وأيضاً دعمه الكبير للشباب المصرى خاصةً أن المهرجان يقدم كل فعالياته في إطار توجيهات السيد رئيس الجمهورية الذي أعلن عن دعمه لمؤسسات المجتمع المدني من خلال إعلانه عام 2022 عام المجتمع المدني .

يذكر أن النائبة د. نجلاء باخوم عضو مجلس النواب عن محافظة قنا أعلنت عن دعمها ومساندتها القوية للمهرجان حتى يستمر في تحقيق أهدافه التي تخدم كل أهالي الصعيد. 

الكلمات المفتاحية

المهرجان المسرحي الدولي لشباب الجنوب أهالي الصعيد

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