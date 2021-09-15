مسؤولون: شجار كبير بين قادة "طالبان" في القصر الرئاسي

قال مسؤولون في حركة "طالبان"، إن خلافًا كبيرًا اندلع بين قادة الحركة بشأن تشكيلة الحكومة الجديدة.

ووقعت مشادة بين المؤسس المشارك للجماعة الملا عبد الغني برادار، وأحد أعضاء مجلس الوزراء، في القصر الرئاسي في كابل نهاية الأسبوع الماضي، وفقًا لوسائل إعلام أوروبية.

وأوضح المسؤولون، أن برادار وخليل الرحمن حقاني، وزير شؤون اللاجئين وشخصية بارزة في شبكة حقاني المتشددة، تبادلا كلمات قوية، بينما تشاجر أتباعهما في مكان قريب.

وأشارت المصادر، إلى أن المشادة اندلعت لأن برادار، نائب رئيس الوزراء الجديد، غير راض عن تشكيلة الحكومة المؤقتة.

ونتج الخلاف من الانقسامات حول من يجب أن ينسب إليه الفضل في انتصار طالبان في أفغانستان.